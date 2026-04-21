PKW kommt von Fahrbahn ab, Fahrerin alkoholisiert

Beim Auffahren von der A 60 auf die A 1 kam ein PKW im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke.

Die Fahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.

Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 2,5 Promille festgestellt.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.



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