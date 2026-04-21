Wittlich
PKW kommt von Fahrbahn ab, Fahrerin alkoholisiert
Symbolbild
dpa

Am Montag, 20.04.2026, gegen 19.30, ereignete ich am Autobahnkreuz Wittlich ein Verkehrsunfall.

Beim Auffahren von der A 60 auf die A 1 kam ein PKW im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke.
Die Fahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.
Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 2,5 Promille festgestellt.
Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

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Telefon: 06502 91650
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