PKW kommt auf glatter Straße von der Fahrbahn ab





Ein PKW-Fahrer aus der VG Daun geriet in einer Rechtskurve trotz geringer Geschwindigkeit aufgrund von Straßenglätte ins Rutschen.

Das Fahrzeug kam neben der Fahrbahn zum Stehen und drohte, eine etwa sechs Meter tiefe Böschung hinabzustürzen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen.



Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte den PKW mittels Seilwinde sichern und erfolgreich bergen. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell