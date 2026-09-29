Pkw-Fahrer ohne Führerschein und Sattelzug mit Fischöl überladen



Zunächst wurde bei einer Kontrolle bei der Einreise von Belgien nach Deutschland auf dem Parkplatz Steinebrück an der BAB A-60 ein Pkw mit französischer Zulassung mit zwei rumänischen Staatsbürgern kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer überhaupt nicht im Besitz eines Führerscheins war. Da sein Beifahrer auch keinen Führerschein besaß, musste die Weiterfahrt untersagt werden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden. Fahrzeug und Insassen wurden später von einem ortsansässigen Abschleppunternehmen abgeschleppt. Gegen den Fahrer, der zugleich auch Halter des Pkw ist, wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Am späten Nachmittag stoppten die Beamten dann bei Wittlich auf der BAB A-60 einen

8-Achsigen Sattelzug, welcher mit zwei Seecontainern auf dem Weg vom Seehafenterminal Rotterdam nach Bexbach unterwegs war. Die Ladung beider Seecontainer bestand aus Fischöl in Flaschen. Bereits nach Überprüfung der mitgeführten Papiere erhärtete sich der Verdacht einer deutlichen Überladung. Bei einer anschließenden Verwiegung auf einer nahegelegenen Brückenwaage in Wittlich wurde ein Gesamtgewicht von fast 56 Tonnen festgestellt. Demnach war der Sattelzug somit um fast 40% überladen.

Die Weiterfahrt wurde auch hier umgehend unterbunden und die beiden Seecontainer mussten in zwei getrennten Fahrten zum Zielort im Saarland befördert werden. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren und gegen das verantwortliche Unternehmen ein Verfahren eingeleitet, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann.

Im Einsatz befanden sich die Bundespolizei und Beamte des Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier.



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