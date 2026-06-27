Bollendorf
PKW fährt in die Sauer
PKW in der Sauer
PKW in der Sauer
Polizeidirektion Wittlich

Zu einem ungewöhnlichen Vorfall kam es am heutigen Samstagvormittag an einem Campingplatz in Bollendorf.


Aufgrund eines Fahrfehlers kam eine Fahrzeugführerin vom Wiesengelände des Campingplatzes ab und fuhr mit ihrem PKW in die Sauer.
Die Fahrzeugführerin konnte sich mit ihrem Hund unverletzt aus dem Fahrzeug befreien und sich ans Ufer begeben.
Der leicht abgetriebene PKW wurde durch ortsansässige Personen mittels Seilwinde Seilwinde und Traktor aus dem Fluss geborgen.
Zusätzlich befanden sich die Feuerwehren aus Bollendorf, Ferschweiler und dem benachbarten Luxemburg im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


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