PKW fährt in die Sauer



Aufgrund eines Fahrfehlers kam eine Fahrzeugführerin vom Wiesengelände des Campingplatzes ab und fuhr mit ihrem PKW in die Sauer.

Die Fahrzeugführerin konnte sich mit ihrem Hund unverletzt aus dem Fahrzeug befreien und sich ans Ufer begeben.

Der leicht abgetriebene PKW wurde durch ortsansässige Personen mittels Seilwinde Seilwinde und Traktor aus dem Fluss geborgen.

Zusätzlich befanden sich die Feuerwehren aus Bollendorf, Ferschweiler und dem benachbarten Luxemburg im Einsatz.



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