PKW fährt gegen Hauswand



Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam im Bereich vor der Kreuzung Johannespesch / Blankenheimer Straße mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend gegen die Außenfassade eines unbewohnten Einfamilienhauses. An dem Haus entstand Sachschaden.

Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Unfallort wurde der rechte Außenspiegel des Pkw's aufgefunden.

Demnach dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug vermutlich um einen blauen Pkw der Marke Skoda handeln.

Am Fahrzeug dürfte insbesondere die rechte Seite beschädigt sein.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum genannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592-9626-0

Email: pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell