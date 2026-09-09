Das Autohaus befindet sich im unmittelbaren Nahbereich des "Mehringer Winzerfestes", welches zum Tatzeitpunkt stattfand.
Die Polizeiinspektion Schweich bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder dem Sachverhalt selbst an der oben genannten Örtlichkeit machen können.
Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/91570 gegeben werden.
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Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8, 54338 Schweich
Tel.: 06502/91570
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Pkw eines Autohauses beschädigt