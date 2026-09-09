Pkw eines Autohauses beschädigt

In der Nacht vom 05.09.2026 auf den 06.09.2026 wurde ein auf dem Außengelände des örtlichen Autohauses ausgestellter Pkw durch den Wurf eines Weinglases im Bereich der Windschutzscheibe beschädigt.



Das Autohaus befindet sich im unmittelbaren Nahbereich des "Mehringer Winzerfestes", welches zum Tatzeitpunkt stattfand.



Die Polizeiinspektion Schweich bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder dem Sachverhalt selbst an der oben genannten Örtlichkeit machen können.



Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/91570 gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8, 54338 Schweich

Tel.: 06502/91570





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell