PKW durch Steine beschädigt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 01.08.2026, 20:00 Uhr und dem 02.08.2026, 12:00 Uhr wurde in Hintertiefenbach in der Bergstraße durch einen bislang unbekannten Täter eine Felge an einem PKW (blauer Opel Corsa) mittels Steinen beschädigt.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 zu melden.



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