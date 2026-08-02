Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.
Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-5610
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PKW durch Steine beschädigt - Zeugen gesucht
Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.