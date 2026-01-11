



Durch die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge oder gar Gebäude konnte verhindert werden.



Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, Spuren gesichert und das Brandfahrzeug sichergestellt.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell