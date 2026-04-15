PKW-Brand auf der B410 bei Dasburg





Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein PKW während der Fahrt aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrzeugführer wurde durch andere Verkehrsteilnehmer auf die Rauchentwicklung aufmerksam gemacht und konnte das Fahrzeug daraufhin rechtzeitig anhalten und verlassen.



Verletzt wurde niemand.



Die B410 musste für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Daleiden, Preischeid und Arzfeld, die Straßenmeisterei Arzfeld sowie die Polizeiinspektion Prüm.



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Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

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