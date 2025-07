Pkw beschädigt, Zeugen gesucht

In der Zeit vom 24.07.2025, 21:00 Uhr bis 25.07.2025, 18:30 Uhr, kam es zu einer Beschädigung eines dunkelgrauen Ford Kuga, welcher in der Beethovenstraße in Bernkastel-Kues abgestellt war.





Das Fahrzeug stand in der Einbahnstraße in einer linken Parkbucht und wurde auf der Beifahrerseite verkratzt.



Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den Verursacher geben können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



