Pkw beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet

Hierbei ist vermutlich ein PKW vom Parkplatz auf die Treverer Straße in Richtung Kreuzung Römerstraße aufgefahren, wobei das Verkehrsschild umgefahren wurde.

Der Fahrer hat sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt.



Hinweise zur Ermittlung des flüchtigen Fahrzeuges/Fahrzeugführers richten sie bitte an die Polizei Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell