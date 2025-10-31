PKW auf Firmenparkplatz zerkratzt

Am Donnerstag, 30.10.2025, zwischen 05:45 Uhr und 14:05 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen grauen Renault Captur auf dem Parkplatz im rückwärtigen Bereich der Firma Walter Werner in Birkenfeld.

Der PKW wurde an der linken Fahrzeugseite im Bereich der Fahrertür vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise Bitte an die Polizei Birkenfeld unter der Tel-Nr.: 06782-9910.



