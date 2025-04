Pkw (Audi) gerät in Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer geriet plötzlich auf Höhe des alten Sportplatzes auf die Gegenfahrbahn und gefährdete dadurch ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Der entgegenkommende Fahrzeugführer wich reflexartig nach rechts aus, um eine Fahrzeugkollision zu verhindern. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeugheck die Leitplanke. Zu einem Personenschaden ist es glücklicherweise nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt.



Bei dem Verursacherfahrerzeug handelt es sich um ein neues Modell der Marke Audi - mutmaßlich ein A3 oder A1, in heller Lackierung, ggfs. grau/ oliv.

Der Fahrer fuhr unmittelbar nach dem Verkehrsunfall in Richtung Kronweiler weiter.



Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06782-9910 oder per Mail an pibirkenfeld@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782 - 9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell