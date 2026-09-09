An dem Fahrzeug konnte ein ca. 1 Meter langer Kratzer an der Fahrerseite festgestellt werden. Zeugen, welche im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen feststellen konnten oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.
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Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-95270
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Pkw am Jobcenter beschädigt.
An dem Fahrzeug konnte ein ca. 1 Meter langer Kratzer an der Fahrerseite festgestellt werden. Zeugen, welche im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen feststellen konnten oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.