Bernkastel-Kues
Pkw am Jobcenter beschädigt.

Symbolbild

dpa

Zwischen Samstag, dem 05.09.2026, 21:15 Uhr und Sonntag, den 06.09.2026, 15:30 Uhr wurde ein Pkw, welcher auf dem Parkplatz im rückwärtigen Bereich des Jobcenters in Bernkastel-Kues parkte, durch einen spitzen Gegenstand beschädigt.

An dem Fahrzeug konnte ein ca. 1 Meter langer Kratzer an der Fahrerseite festgestellt werden. Zeugen, welche im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen feststellen konnten oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-95270
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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