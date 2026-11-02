PI Trier - Das Einsatzwochenende



Beispielhaft werden nachfolgende Begebenheiten dargestellt:



Bedrohung mit Messer auf Halloween-Feier

In der Nacht vom 31.10 auf den 01.11.2026 kam es gegen 00:45 Uhr auf einer privaten Halloween-Feier im Trierer Stadtgebiet zum Streit zwischen zweier Gäste.

Im weiteren Verlauf dieses Streits schlug der 17-jährige Tatverdächtige dem anderen involvierten Gast ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Als sich ein dritter unbeteiligter Besucher der Feier einmischte und die Auseinandersetzung zu schlichten versuchte, wurde er von dem 17-jährigen mit einem Messer bedroht. Als dieser mitbekam, dass jemand bereits die Polizei alarmiert hatte, floh er zu Fuß vom Tatort, konnte jedoch durch eine Streife im näheren Umfeld aufgegriffen werden. Das Messer konnte bei ihm ebenfalls aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Minderjährige in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung wurde eingeleitet.



Verkehrskontrolle eskaliert



Am Abend des 31.10.2026 gegen 19:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Trier einen Radfahrer, da dieser trotz Dunkelheit ohne jegliche Beleuchtung an seinem Fahrrad im Innenstadtbereich unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle unterwiesen die Beamten ihn sein Fahrrad von nun an zu schieben. Von den Worten der Beamten unbeeindruckt, versuchte er nach Beendigung der Kontrolle seine Fahrt fortzusetzen. Als man versuchte ihn davon abzuhalten, schlug er nach den eingesetzten Beamten, sodass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Im Brustbeutel des Radfahrers konnte ihm Rahmen der anschließenden Personendurchsuchung ein Küchenmesser aufgefunden werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-98344150

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