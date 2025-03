Personensuche am Moselufer

Am Sonntag, dem 23.03.2025, teilte gegen 00.00 Uhr ein Passant der Trierer Polizei mit, dass er im Bereich der Jugendherberge auf eine junge Frau aufmerksam wurde, die sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und schreiend in Richtung des Moselradweges unterwegs war.