Personen- und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet



Es wurde eine Vielzahl von Personen und Fahrzeugen kontrolliert. Dabei wurden mehrere Präventivmaßnahmen getroffen und verschiedenen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 18:15 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten, ein Fahrzeug im Bereich der Schlossstraße. Im Rahmen der Kontrolle konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden und es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss dieser stand. Er konnte außerdem keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, es wurde eine Blutprobe entnommen und seine Wohnung wurde nach weiteren Betäubungsmitteln durchsucht.

In den Abendstunden konnte außerdem eine männliche Person kontrolliert werden, die des Diebstahls vom Vortag verdächtigt wird. Nach Überprüfung der Person und einem Abgleich mit Beweisbildern, konnte die Person als Täter identifiziert werden.



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