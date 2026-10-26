Person mit Anscheinswaffe in Trierer Innenstadt festgenommen

AM heutigen Montag gegen 17 Uhr erhielt die Polizei Trier einen Hinweis auf eine männliche Person in der Trierer Innenstadt, die eine Schusswaffe bei sich führen soll.

Nach dem Hinweis und dem beherzten Eingreifen eines Zeugen konnten die unmittelbar entsandten Einsatzkräfte die Person in der Fleischstraße festnehmen.

Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine täuschend echt aussehende Anscheinswaffe. Ob das Verhalten der Person strafrechtliche oder ordnungsrechtliche Konsequenzen hat, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Besucher der Trierer Innenstadt.



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