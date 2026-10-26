Person mit Anscheinswaffe in Trierer Innenstadt festgenommen

Nach dem Hinweis und dem beherzten Eingreifen eines Zeugen konnten die unmittelbar entsandten Einsatzkräfte die Person in der Fleischstraße festnehmen.
Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine täuschend echt aussehende Anscheinswaffe. Ob das Verhalten der Person strafrechtliche oder ordnungsrechtliche Konsequenzen hat, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.
Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Besucher der Trierer Innenstadt.
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Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-98344150
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Nach dem Hinweis und dem beherzten Eingreifen eines Zeugen konnten die unmittelbar entsandten Einsatzkräfte die Person in der Fleischstraße festnehmen.