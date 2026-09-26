Bei Eintreffen der Beamtinnen und Beamten verhielt sich die Person auffällig und aggressiv.
Da von einer erheblichen Eigen- und Fremdgefährdung aufgrund seines gezeigten Verhaltens auszugehen war, wurde die Person durch die Beamtinnen und Beamten, welche durch weitere Kräfte der benachbarten Dienststelle unterstützt wurden gefesselt und letztlich in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.
Im Zuge der Maßnahmen leistete der 43-Jährige erheblichen körperlichen Widerstand.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 43-Jährigen eingeleitet.
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Person in psychischem Ausnahmezustand leistet Widerstand
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