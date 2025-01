Person in der Mosel

Die Person soll sich mittig der Mosel befunden haben, eine hilflose Lage konnte nicht ausgeschlossen werden, weshalb umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen koordiniert werden mussten. Später konnte ein Angler mitteilen, dass er eine männliche Person mit einem elektrisch betriebenen Surfboard sichten konnte. Diese soll zu genannter Uhrzeit die Mosel in Fahrtrichtung Trier-Pfalzel befahren haben. Um auszuschließen, dass sich möglicherweise andere Personen in einer hilflosen Lage befinden, wird der Fahrer des Wassersportgerätes gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzten, Tel.: 06502/91570

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Trier, DRK Schweich, Notarzt, DLRG, THW, Hubschrauber Air Rescue sowie die Polizeiinspektion Schweich



