Pellinger-Straße nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Heute Mittag, gegen 12:40 Uhr, kollidierten auf der Pellinger Straße im OT Feyen-Weismark nach aktuellen Kenntnisstand zwei Fahrzeuge miteinander.

Ermittlungen zur Unfallursache sowie dem Unfallhergang dauern an. Die Verkehrsunfallaufnahme läuft derzeit. Die Pellinger Straße ist bis auf Weiteres voll gesperrt.



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