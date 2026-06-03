Trier
Pellinger-Straße nach Verkehrsunfall voll gesperrt
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Heute Mittag, gegen 12:40 Uhr, kollidierten auf der Pellinger Straße im OT Feyen-Weismark nach aktuellen Kenntnisstand zwei Fahrzeuge miteinander.

Ermittlungen zur Unfallursache sowie dem Unfallhergang dauern an. Die Verkehrsunfallaufnahme läuft derzeit. Die Pellinger Straße ist bis auf Weiteres voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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