Parkplatzunfall vor Sparkassenfiliale - Mercedes Fahrer gesucht

Hierbei touchierte ein rotfarbener PKW Suzuki beim Rückwärts Ausparken einen ebenfalls dort geparkten silbernen PKW Mercedes an der linken hinteren Fahrzeugseite. Der PKW der Unfallverursacherin wies im Frontbereich rechts einen mittleren Sachschaden auf. Nach einer angemessenen Wartezeit begab sich die Unfallverursacherin zur Polizeiwache Konz zwecks Anzeigenaufnahme. Anschließend konnte festgestellt werden, dass der Unfallbeteiligten Mercedes nicht mehr an der Unfallörtlichkeit stand. Das Kennzeichen des Mercedes ist weiterhin nicht bekannt. Dieser dürfte ebenfalls einen mittleren Schaden am linken Heckbereich aufweisen. Zeugen des Vorfalls, respektive der Fahrer des Unfallbeteiligten PKW Mercedes, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.



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