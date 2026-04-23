Parkplatz Kaufland - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Hierbei wurde ein grauer BMW durch ein unbekanntes Fahrzeug im Rahmen des Ein- oder Ausparkens im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der/Die Fahrzeugführer*in entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Zeugen werden gebeten, sich diesbezüglich bei etwaigen Hinweisen mit der Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561 96850 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
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