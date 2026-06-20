Parkplatz fitZone / Benutzer Einkaufswagen und Zeugen gesucht

Dabei kollidierte der Einkaufswagen mit einem parkendem PKW, an dem Sachschaden an der linken hinteren Bremsbeleuchtung entstanden ist.



Der Benutzer des Einkaufswagens konnte bislang nicht ermittelt werden. Den Schilderungen der Zeugen und den örtlichen Gegebenheiten zufolge, hat der Benutzer des Einkaufswagens den verursachten Schaden vermutlich nicht wahrgenommen.



Um für den entstandenen Schaden am PKW aufzukommen, werden der Benutzer des Einkaufswagens, sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter 06551-9420 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell