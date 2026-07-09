Bernkastel-Kues
Parkender PKW beim Rewe in Bernkastel-Kues beschädigt, Zeugen gesucht
Symbolbild
dpa

Am Donnerstag, den 09.07.2026, zwischen 18:45 Uhr und 19:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Einkaufsmarkt in Kues zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Ein-oder Ausparken einen dort geparkten dunklen VW Touran an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Beim unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen roten PKW gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531/9527-0
Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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