Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Ein-oder Ausparken einen dort geparkten dunklen VW Touran an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Beim unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen roten PKW gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531/9527-0
Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Parkender PKW beim Rewe in Bernkastel-Kues beschädigt, Zeugen gesucht
Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Ein-oder Ausparken einen dort geparkten dunklen VW Touran an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Beim unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen roten PKW gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.