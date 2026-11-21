Birkenfeld (ots) -



... damit es in Kinderherzen Weihnachten wird! Wie auch in den vergangenen Jahren beteiligten sich die Bediensteten der Polizeiinspektion Birkenfeld auch in diesem Jahr an der Weihnachtsaktion "Packen Sie mit", welche durch den Vertreter der freievangelischen Kirchengemeinde Birkenfeld, Herrn Töws, organisiert wird. Am heutigen Samstag konnten die Päckchen, welche nach einer Packliste mit Mal- und Spielsachen, Hygieneartikeln und Süßem gepackt werden, durch PKA'in Herbert sowie mit großer Unterstützung durch den Enkelsohn Lennart des Kollegen PHK Eifler und seiner Mama Vanessa an Herrn Töws und Herrn Keppen überreicht werden.

Unbeschwerte Weihnachtsfreude kann nicht überall von Kindern erlebt werden. Es ist wichtig, dass jedes Kind ein eigenes Weihnachtspäckchen erhalten kann und so die frohe Botschaft von Weihnachten überreicht wird. Per LKW werden die Pakete in die Einsatzländer transportiert und vor Ort von ehrenamtlichen Helfern an die Kinder verteilt. Die Polizei Birkenfeld freut sich jedes Jahr erneut, die Aktion "Packen Sie mit" unterstützen und Kindern eine Freude bereiten zu dürfen.



Polizeiinspektion Birkenfeld



Ansprechpartnerin: POK'in Hackenspiel

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Telefax: 06782 99150

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