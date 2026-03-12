Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mehrerer verkehrsrechtlichen Verstöße

Am 11.03.2026 gegen 17:10 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 20-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich des Wittlicher Stadtgebiets, weil dieser im Bereich von Hasborn bei regennasser Straße und vorgeschriebenen 80km/h Höchstgeschwindigkeit durchgehend mit einer Geschwindigkeit von mehr 130km/h fuhr und zudem vorausfahrende Fahrzeuge teilweise über Sperrflächen hinweg überholte.