„Oma, ich hatte einen schlimmen Unfall!“ – Telefonbetrüger erneut erfolgreich





Vorangegangen war ein sogenannter Schockanruf, bei dem sich zunächst eine Frau mit weinerlicher Stimme als Enkelin der Geschädigten ausgab. Die angebliche, völlig aufgelöste, Enkelin erzählte, dass sie einen Verkehrsunfall mit einem kleinen Mädchen verursacht hätte. Die Enkelin müsse nun die Kosten für die anstehenden Operationen tragen.



Die Seniorin war von der tragischen Geschichte tief schockiert und schenkte den perfiden Betrügern Glauben. Bereits kurze Zeit später übergab sie die geforderte hohe Bargeldsumme, die angeblich lebenswichtige OP-Kosten decken solle, an ihrer Haustür in der Florastraße an einen unbekannten Geldabholer. Nach der Übergabe erhielt die Seniorin einen weiteren Anruf, in dem die Betrüger noch mehr Geld forderten. Im Glauben ihrer hilflosen Enkelin auszuhelfen, übergab die Seniorin ein zweites Mal Geld an denselben unbekannten Abholer. Die Kriminalpolizei in Trier hat nun die Ermittlungen aufgenommen.



Der Geldabholer wurde folgendermaßen beschrieben:



männlich, zwischen 25 und 30 Jahre, ca. 154cm, normale Statur, orangenes/rotes Haar, schwarze Hose, T-Shirt, osteuropäisches Erscheinungsbild



Wer hat etwas verdächtiges beobachtet? Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0651 983-43390 zu melden.



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