Öffentlichkeitswirksamer Polizeieinsatz in der Trierer Fußgängerzone - alkoholisierter Mann mit Messer in Gewahrsam genommen

Trier, 10. Mai 2025 - Am heutigen Mittag kam es in der gut besuchten Fußgängerzone in der Trierer Innenstadt zu einem polizeilichen Einsatz mit erheblicher öffentlicher Aufmerksamkeit.