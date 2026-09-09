Piesport
Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 85-Jährige
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Seit dem Abend des 8. September wird die 85-jährige Christa W. aus Piesport vermisst. Sie wurde gegen 18 Uhr letztmalig im Seniorenzentrum gesehen.

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Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Die Polzei bittet nun die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Frau W. ist ca. 1,60m groß, hat kurze weiße Haare, eine schlanke Statur und trägt eine Brille und beige Kleidung.

Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich unter 06531-95270 bei der Polizei Bernkastel-Kues zu melden.

Fotos der Vermissten finden Sie unter: https://s.rlp.de/m5QMeEN

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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