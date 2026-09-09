Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 85-Jährige





Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Die Polzei bittet nun die Öffentlichkeit um Unterstützung.



Frau W. ist ca. 1,60m groß, hat kurze weiße Haare, eine schlanke Statur und trägt eine Brille und beige Kleidung.



Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich unter 06531-95270 bei der Polizei Bernkastel-Kues zu melden.



Fotos der Vermissten finden Sie unter: https://s.rlp.de/m5QMeEN



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Marc Fleischmann



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