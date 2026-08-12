Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 55-Jährige aus Kell am See

Saarburg / Kell am See (ots) -



Seit Dienstag, den 11. August 2026, wird die in Kell am See wohnende 55-jährige Pamela K. vermisst.

Sie verließ am Dienstag, den 11. August , gegen 14 Uhr das Saarburger Kreiskrankenhaus. Zuletzt konnte die Vermisste um 14:32 Uhr in einem Drogeriemarkt Am Leukbach in Saarburg gesichtet werden. Seitdem ist kein Aufenthaltsort bekannt.



die Vermisste ist ca. 1,61 m groß, hat dunkle Haare, meist offen getragen und trug zuletzt Bermuda-Jeans, ein weiß-blau quergestreiftes T-Shirt, offene helle Schuhe und führte eine schwarze Umhängetasche mit großer weißer Aufschrift mit sich.



Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06581/ 91550 an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.



Fotos der Vermissten und weitere Informationen finden Sie unter: https://s.rlp.de/aoNdzu5



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