Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 15-Jährige

Nora stieg am Donnerstagmorgen in den Schulbus ein und begab sich dann zum Bahnhof Idar-Oberstein. Dort wurde sie letztmalig gegen 7 Uhr an den Bahnsteigen 1 und 3 gesehen.

Ob sie in einen Zug eingestiegen ist, kann nicht mit Gewissheit gesagt werden.



Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

15 Jahre alt

ca. 163 cm groß

schlank

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die sie vermutlich eine schwarze Jacke, eine rosafarbene Hose, weiß Sneaker, einen beigen Schal und ein dunkles Kopftuch (Hijab).

Zudem führt sie vermutlich zwei Turnbeutel sowie ihre Schultasche mit sich.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Nora El Harda geben können, werden gebeten sich unter 06781 5610 mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten finden Sie unter https://s.rlp.de/UBESkmU .



Polizeipräsidium Trier

Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





