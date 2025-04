Öffentlichkeitsfahndung: Raubüberfall auf Norma-Filiale

Am Mittwochabend, 23. April, gegen 21 Uhr, überfielen zwei bewaffnete Männer eine Norma-Filiale in Waldrach.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen konnte die Polizei inzwischen Videoaufzeichnungen von einem der beiden Täter auswerten und aufbereiten.



Fotos und ein Video eines Täters finden Sie auf der Fahndungshomepage: https://s.rlp.de/Eb8NYTP



Die Kriminalpolizei Trier sucht nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach den Tätern. Wer kennt den Mann aus dem Video? Wer hat zwischen 20:30 und 21:15 Uhr in Waldrach - auch im weiteren Umfeld des Norma - Verdächtiges im Bezug zur Tat beobachtet? Und wem ist möglicherweise die blauweiße Häkeltasche aufgefallen, die einer der Täter am Tatort entwendet hat? Insbesondere Kundinnen und Kunden, die sich kurz vor 21 Uhr noch für Einkäufe im Norma aufhielten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390. Darüber hinaus wurde ein anonymes Hinweistelefon für Menschen eingerichtet, die ihre Identität bei der Mitteilung von Beobachtungen schützen möchten: +49 152 28 85 49 68.



