Polizeidirektion Wittlich
Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person, mögliche hilflose Lage
Vermisster Dieter W.
Vermisster Dieter W.
Polizeidirektion Wittlich

Seffern/ Bitburg/ Bundesgebiet (ots) - Seit dem Abend des 01.10.2026 wird der 85-jährige Dieter W. aus Seffern vermisst. Er hat am Abend seine Wohnanschrift mit seinem PKW in unbekannte Richtung verlassen und ist aktuell auf Medikamente/ medizinische Hilfe angewiesen.

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Seffern/ Bitburg/ Bundesgebiet (ots) -

Seit dem Abend des 01.10.2026 wird der 85-jährige Dieter W. aus Seffern vermisst.
Er hat am Abend seine Wohnanschrift mit seinem PKW in unbekannte Richtung verlassen und ist aktuell auf Medikamente/ medizinische Hilfe angewiesen.
Bei dem genutzten PKW handelt es sich um einen grauen Opel Astra, mit dem amtlichen Kennzeichen BIT-DW318.
Mögliche Ziele könnten das Ruhrgebiet, insbesondere die Stadt Essen und weitere Örtlichkeiten aus NRW sein.
Es ergaben sich zudem Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt in Berlin, welche jedoch nicht final überprüft werden konnten.
Ein Aufenthalt im Eifelkreis Bitburg-Prüm kommt ebenfalls in Betracht.
Da bei dem Vermissten aktuell ein psychischer Ausnahmezustand angenommen wird, wird darum gebeten, ihn in keinem Fall selbst anzusprechen oder ihm offensichtlich/ erkennbar zu folgen.
Sichtungen werden über den Notruf 110 oder an die Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850) erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


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