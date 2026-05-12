Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 82-jähriger Person

Herr Strengers besuchte Freunde aus Arzfeld und verließ deren Wohnung in den Abendstunden, um einen Spaziergang zu unternehmen.

Er ist seitdem nicht zurückgekehrt. Aktuell laufen umfangreiche Suchmaßnahmen rund um die Ortslage Arzfeld.



Herr Strengers wird wie folgt beschrieben:



- Schlanke Figur - ca. 1,65 Meter groß - Brillenträger - kein Bart

- dünne dunkelblaue Jacke ohne Kapuze - darunter blaues T-Shirt +

langes Hemd blau - graue Jeans - braune schuhe + weiße socken -

dunkel Rote Mütze



Wer hat die Person gesehen und kann Angaben machen?



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



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