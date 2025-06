Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf tipico-Filiale

Am Mittwochabend, 11. Juni 2025, kam es gegen 19:50 Uhr zu einem bewaffneten Raub auf die Tipico-Filiale in der Castelforte-Straße in Trier.

Der schwarz gekleidete Täter erbeutete mit vorgehaltener Schusswaffe eine hohe Bargeldsumme und flüchtete nach der Tat mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung Subway/SWT-Arena. Dabei trug er eine große blaue Sporttasche über der Schulter.



Der Mann trug bei der Tat auffällige Markenkleidung. Vermutlich handelte es sich dabei um folgende Kleidungsstücke:



-Jacke: ELLESSE Windbreaker, schwarz



-Schuhe: Nike Air Max, schwarz/grau/weiß



-Handschuhe: Nike, schwarz mit weißem Logo und Schriftzug



-Sporttasche: blau, möglicherweise ebenfalls Nike



Bei dem Fahrrad des Täter handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike, vermutlich ein E-Bike. Auftreten und Körperbau des Mannes wirkten agil und sportlich.



Fahndungsfotos und Videos finden Sie hier: https://s.rlp.de/l3Ie7jC



Wer kennt eine Person, die diese Kleidungsstücke und Sporttasche trägt oder besitzt? Wem ist eine derart bekleidete Person (gegebenenfalls mit Fahrrad) am Mittwoch, 11. Juni, in Trier aufgefallen? Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen oder seinem Aufenthaltsort machen?



Zeugen werden dringend gebeten sich über das Formular auf der Fahndungsseite oder unter 0651 983-43390 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





