Schleid
Öffentlichkeitsfahndung nach flüchtigem Tatverdächtigen
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Morgen des heutigen Freitags, den 4. September 2026, kommt es aktuell in der Ortslage Schleid zu einem größeren polizeilichen Einsatz.

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Im Zuge der sofort eingeleiteten, umfangreichen Such- und Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Mann bislang nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Einsatzes dauern an.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als männlich, südländisches Aussehen, schwarze Haare, ca. 1,60 m groß und schlank. Der Tatverdächtige trug zur Tatzeit ein schwarzes Shirt ohne Ärmel, eine helle Jeans und weiße Turnschuhe.

Die Polizeiinspektion Bitburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den beschriebenen Mann am Morgen des 04.09.2026 in Schleid oder Umgebung gesehen? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort oder zu verdächtigen Beobachtungen geben?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Telefonnummer 06561-9685-14 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-14
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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