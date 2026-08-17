Öffentlichkeitsfahndung nach der 12-jährigen Ines Al Abdallah





Vermutlich ist sie mit einem 17jährigen aus der Region Diez unterwegs.



Derzeitigen Erkenntnissen zu Folge könnten beide mit einem Fahrzeug (vermutlich silberner Opel Meriva oder ähnliches Modell) unterwegs sein, an welchem die als gestohlen gemeldeten amtlichen Kennzeichen "WEL JG 291" angebracht sind.



Ines wird wie folgt beschrieben:



150cm, dunkelbraune, struppige Haare, stämmig gebaut. Sie trägt in der Öffentlichkeit meist ein Kopftuch.



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