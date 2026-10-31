Bausendorf
Öffentlichkeitsfahndung nach 12-Jährigem
Vermisster
Vermisster
Polizeidirektion Wittlich

Seit dem 30.10.2026 14:30 Uhr wird der 12-Jährige, Hisen Dzema aus Bausendorf vermisst.

Lesezeit 1 Minute



Der Jugendliche hatte sich ohne Absprache mit seiner Mutter von zu Hause entfernt.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben erste Hinweise auf einen Bekannten im Saarland, wo der Vermisste jedoch nicht angetroffen werden konnte.

Der Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

190 cm groß, schwarze kurze Haare, leichter Oberlippenbart, schlanke Gestalt.

Jegliche Hinweise zum Aufenthalt der Person werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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