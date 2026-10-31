Öffentlichkeitsfahndung nach 12-Jährigem





Der Jugendliche hatte sich ohne Absprache mit seiner Mutter von zu Hause entfernt.



Die polizeilichen Ermittlungen ergaben erste Hinweise auf einen Bekannten im Saarland, wo der Vermisste jedoch nicht angetroffen werden konnte.



Der Jugendliche wird wie folgt beschrieben:



190 cm groß, schwarze kurze Haare, leichter Oberlippenbart, schlanke Gestalt.



Jegliche Hinweise zum Aufenthalt der Person werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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