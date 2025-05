Öffentlichkeitsfahndung: Betrüger täuschen Notlage vor

Die Männer täuschten den hilfsbereiten Passanten glaubhaft eine Notlage vor, in der sie dringend Bargeld benötigten. Ihre eigene Bankkarte funktioniere nicht oder sei gestohlen worden. Die Betrüger schlugen vor, eine bestimmte Summe auf das Konto der Helfenden zu überweisen, sodass diese ihnen das Geld dann an einem Bankautomaten abheben und übergeben könnten. Diese angeblichen Überweisungen wurden allerdings nie ausgeführt, die hilfsbereiten Personen blieben mit dem finanziellen Schaden zurück.



In zwei Fällen liegen Fotos der Tatverdächtigen vor. Die Männer waren jeweils alleine unterwegs. Ob sie möglicherweise zusammenarbeiten ist Gegenstand der Ermittlungen.



Der erste Fall (Person 1) ereignete sich am 1. Juni 2024 in der Herzogenbuscher Straße, der zweite Fall (Person 2) am 11. Oktober am Viehmarktplatz.



Person 1:



- 25-35 Jahre alt

- kräftige Statur

- helle Haut

- rötliche Haare, an den Seiten kurzrasiert

- rötlicher Vollbart

- sprach englisch mit britischem oder irischem Akzent

- trug eine goldene Halskette und eine Uhr am linken Handgelenk



Person 2:



- 30-40 Jahre alt

- normale Statur

- zurückgelegte braune Haare

- brauner Vollbart

- Brillenträger

- sprach englisch mit britischem oder irischem Akzent

- trug eine Halskette



Fotos beider Personen finden Sie hier: https://s.rlp.de/W6XaRmw



Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet oder kennt die beiden tatverdächtigen Männer? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 oder über das Kontaktformular auf unserer Fahndungsseite.



