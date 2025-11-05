Öffentlichkeitsfahndung: 78-Jährige aus Jünkerath vermisst



Sie wurde zuletzt gestern Nachmittag gegen 16 Uhr im Bereich des Eisenbahnmuseums in Jünkerath auf einem Weg an der Kyll gesehen.

Frau Marcus hat ihren gewohnten Lebensbereich verlassen und sei zudem nicht gut zu Fuß.



Ein Unglücksfall oder aber eine hilflose Lage können derzeit nicht ausgeschlossen werden.



Bei der Suchaktion befindet sich die Polizei Prüm derzeit mit umliegenden Dienststellen, freiwilligen Feuerwehren und dem Polizeihubschrauber im Einsatz.



Personenbeschreibung:



schmale Statur, graue kinnlange Haare, trägt eine dicke rote Jacke, schwarze Hose, habe Einkaufskorb dabei, Brillenträgerin, humpelt mit dem rechten Bein



Foto der Vermissten und weitere Informationen unter: https://s.rlp.de/3Dn9yhg



Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib oder den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Prüm unter 06551 9420 zu verständigen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





