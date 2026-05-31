Öffentlichkeitsfahndung – 17-jähriger Jugendlicher aus Trier vermisst

Er hat Bezüge nach Ostdeutschland, insbesondere Berlin. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.



Personenbeschreibung des Vermissten:



Männlich,



westeuropäisch (sehr helle Haut),

schlank,

circa 170cm,

braune Augen,

längere Dunkelblonde Haare seitlich abrasiert,

führte einen großen Wanderrucksack mit sich



Ein Lichtbild des Vermissten befindet sich am Ende der Pressemeldung.



Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des vermissten Alexej L. geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0651 983 43390 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



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