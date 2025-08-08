Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jährige aus Fischbach vermisst

Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Möglicherweise hält sie sich jedoch im Bereich Idar-Oberstein auf.
Die Vermisste ist ca. 168 cm groß, hat aktuell rot-braune lange Haare. Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt des Verschwindens trug ist nicht bekannt. Aktuelle Fotos des Mädchens befinden sich auf unserer Fahndungsseite: s.rlp.de/rPadhqs (https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/16-jaehrige-ylvie-ilea-boenigk-vermisst)
Die Polizei Idar-Oberstein bittet um Mithilfe und fragt:
-Wer hat die 16- jährige Ylvie Ilea gesehen?
-Wer hat Hinweise zu ihrem möglichen Aufenthaltsort?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781/5610 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell
