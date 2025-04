Oberbettingen - Diebstahlsserie aus unverschlossenen Kfz

In der Nacht von Mittwoch, 23.04.2025 auf Donnerstag, 24.04.2025 hat die Polizei in Oberbettingen mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen aufgenommen.



Die meisten Diebstähle erfolgten aus unverschlossenen PKW, bei einem Fahrzeug wurde aber auch eine Seitenscheibe eingeschlagen, um an die Beute zu gelangen.

Es wurden überwiegend Bargeld und kleinere Wertgegenstände entwendet.



Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, private Videoaufzeichnungen zu sichten und bei entsprechender Feststellung an die Polizei zu melden.



Bitte schließen Sie Ihr Auto ab und lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einer solchen Tat keine Veränderungen am oder im Fahrzeug vor.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell