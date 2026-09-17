NUR NOCH WENIGE PLÄTZE FREI Aktionstag für Senioren- Sicher unterwegs - am 26.09.2026 in Gerolstein

Daun/ Gerolstein (ots) -



Sicher unterwegs -Senioren als aktive PkW-Fahrerrinnen und Fahrer



Aktionstag der Verkehrswacht Vulkaneifel e.V. in Zusammenarbeit mit der Polizei Daun



Liebe Seniorinnen und Senioren.



Sie fahren noch regelmäßig mit dem Auto und möchten auch in Zukunft sicher, selbstständig und mobil unterwegs sein?

Dann laden wir Sie herzlich ein zu unserem



Senioren-Aktionstag " Sicher unterwegs"

am Samstag, 26.09.2026

von 09:00 -15:00 Uhr

Bahnhofstraße 6

in 54568 Gerolstein,

Räumlichkeiten der Fahrschule Wadle



Im Mittelpunkt stehen Sie als aktive Autofahrerinnen und Autofahrer.

Wir möchten gemeinsam zeigen, wie Sie Ihre Fahrkompetenz erhalten, typische Risiken erkennen und weiterhin sicher am Straßenverkehr teilnehmen können.

Es erwarten Sie interessante Vorträge sowie praktische Fahrübungen gemeinsam mit einem Fahrlehrer. Ebenso können Sie an diesem Tag Ihre Fragen stellen, beraten werden und sich mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern austauschen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Wichtig: Wenn Sie den praktischen Part mit einem Fahrlehrer erleben möchten, kommen Sie unbedingt mit Ihrem eigenen PkW.



Eine Anmeldung erbitten wir bis spätestens Dienstag, 22.09.2026, per Mail an

pidaun.jvs@polizei.rlp.de

oder gerne telefonisch unter

06592-9626-42, Frau Natascha Raab-Sauer -Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Daun



Wir freuen uns auf einen informativen und abwechslungsreichen Tag mit Ihnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich





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