Klausen/Osann-Monzel
Nötigung
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 08.03.2026 wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 18:10 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, welches ein anderes bedrängen solle.

Dies habe sich zwischen Klausen und Osann-Monzel zugetragen.
Auf Höhe von Osann-Monzel sei es zudem zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen. Hierbei sei zumindest ein weiterer PKW involviert gewesen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, der Polizeiinspektion Wittlich, unter der 06571-9260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
0653195270


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren