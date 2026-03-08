Dies habe sich zwischen Klausen und Osann-Monzel zugetragen.

Auf Höhe von Osann-Monzel sei es zudem zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen. Hierbei sei zumindest ein weiterer PKW involviert gewesen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, der Polizeiinspektion Wittlich, unter der 06571-9260 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

0653195270





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell