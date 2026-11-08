Reinsfeld
Nötigung im Straßenverkehr und Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung auf der B 407
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Samstag, den 07.11.2026, gegen 19:50 Uhr, kam es auf der B 407, zwischen Kell am See und Hermeskeil zu einer Nötigung im Straßenverkehr.

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Hierbei nötigte der Fahrer eines Kastenwagens mit Anhänger und geladenem Bagger einen weiteren Verkehrsteilnehmer durch Aufblinken, dichtes Auffahren und Ausbremsen. Zudem besteht der Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung durch den Fahrer des Kastenwagens, da dieser an einer unübersichtlichen Stelle, trotz Gegenverkehr, überholt habe, sodass der Gegenverkehr habe stark abbremsen müssen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder selbst durch den Vorfall gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
06503-91510
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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