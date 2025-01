Niederstadtfeld - Illegale Entsorgung von asbesthaltigen Verkleidungsplatten

Der Ortsvorsteher der Ortsgemeinde Niederstadtfeld teilte der Polizeiinspektion Daun am Morgen des 19.01.2025 eine illegale Entsorgung von asbestbesthaltigen Platten mit.



Die Platten wurden vermutlich am 18.01.2025 zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr rechts und links der Fahrbahn eines Wirtschaftsweges, etwas außerhalb der Ortschaft, abgeladen.



Bei der Inaugenscheinnahme der Platten konnte festgestellt werden, dass es sich um 12 sehr große rechteckige Platten handelte. Diese hatten eine ungefähre Größe von 200 cm x 80 cm. Weiter konnten noch 4 runde Platten mit einem Durchmesser von ca. 100 cm festgestellt werden.



Hinweise bitte an die PI Daun, Tel. 06592-96260



