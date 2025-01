Neun Tatverdächtige nach Großeinsatz in Untersuchungshaft

Im Zuge umfangreicher und intensiver Ermittlungen führten Ermittler der Kriminalinspektion Idar-Oberstein am gestrigen Tag, dem 29. Januar, zwischen 11 Uhr und 21 Uhr einen Großeinsatz im Stadtgebiet Idar-Oberstein, der Verbandsgemeinde Kirner Land und in der Region Landau durch.





Schwerpunkt des Einsatzes war die Bekämpfung von Rauschgiftkriminalität. Zahlreiche Einsatzkräfte führten teils unter Einbindung von Spezialeinheitskräften Durchsuchungen an verschiedenen Objekten durch. Im Verlauf des Einsatzes kam es zu diversen Knallgeräuschen, die ausschließlich in Zusammenhang mit Türöffnungen entstanden und nicht mit einem Schusswaffengebrauch in Verbindung stehen.



Insgesamt konnten neun Tatverdächtige festgenommen und fünf Cannabis-Plantagen mit tausenden Pflanzen aufgefunden werden.



Gestern wurden im Verlauf des Tages die neun Tatverdächtigen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad-Kreuznach, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, sodass sich nun alle Tatverdächtigen in Untersuchungshaft befinden.



Der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und der Kriminalpolizei Idar-Oberstein gelang mit der Festnahme der Tatverdächtigen und der Sicherstellung dieser Menge Rauschgift ein maßgeblicher Schlag gegen den Drogenhandel.



