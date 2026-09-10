Neues Gesicht im Bezirksdienst der Polizei Wittlich

Damit stehen den Bürgerinnen und Bürgern im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wittlich nun insgesamt fünf Bezirksdienstbeamtinnen und -beamte als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.



Auf ihre neue Aufgabe freut sich Polizeioberkommissarin Lombard besonders: "Ich bin Bezirksbeamtin, weil mir die Menschen und das Miteinander in meinem Bezirk am Herzen liegen. Da dies auch meine Heimat ist, ist es mir besonders wichtig, hier für Sicherheit und ein gutes Gefühl zu sorgen."



Bezirksdienstbeamtinnen und -beamte sind Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Verbände und Behörden, pflegen den persönlichen und vertrauensvollen Austausch und bearbeiten die in ihrem jeweiligen Bezirk anfallenden Vorgänge und Straftaten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Kontaktpflege und der Vernetzung innerhalb des Bezirks.



Für die 33-jährige Polizeioberkommissarin ist der Wechsel in den Bezirksdienst auch eine Rückkehr zu ihren Wurzeln: Nach neun Jahren im Wechselschichtdienst bei der Polizeiinspektion Wittlich übernimmt sie nun neue Aufgaben und Verantwortung im direkten Kontakt mit den Menschen vor Ort. Da sie selbst im Dienstgebiet wohnt, sind ihr die Region und ihre Menschen bestens vertraut.

Ihr Zuständigkeitsbereich umfasst alle Ortschaften der ehemaligen Verbandsgemeinde Manderscheid sowie Plein und Minderlittgen. Darüber hinaus ist sie für die Ortschaften Bausendorf, Bengel, Diefenbach, Flussbach, Hontheim, Kinderbeuern und Wilwerscheid im Bereich der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach zuständig.



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